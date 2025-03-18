Gemlik'te Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılı Dolayısıyla Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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Gemlik'te Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılı Dolayısıyla Etkinlikler Düzenlendi

Gemlik'te 18 Mart Çanakkale Zafer'inin 110'uncu yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Çanakkale’de verilen mücadelenin ne denli büyük bir fedakârlık gerektirdiğini ve bugün sahip olduğumuz bağımsızlığın nasıl bir bedelle kazanıldığını bir kez daha derinden hissettik" dedi.

18.03.2025 15:14
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(BURSA)- Gemlik'te 18 Mart Çanakkale Zafer'inin 110'uncu yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Çanakkale'de verilen mücadelenin ne denli büyük bir fedakarlık gerektirdiğini ve bugün sahip olduğumuz bağımsızlığın nasıl bir bedelle kazanıldığını bir kez daha derinden hissettik" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Gemlik'te çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törene, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Garnizon Komutan Vekili Albay Murat Dülger, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Özgür Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Avşar, Gemlik Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Pınar, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, Gemlik Şehitliği'ni ziyaret ederek burada şehitler için dualar okudu.

Ziyaretlerin ardından Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde Çanakkale Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler de katılımcılarla buluştu.

"Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bugün, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızı andık. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen resmi törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde şehitlerimize olan minnetimizi bir kez daha dile getirdik" diye konuştu.

Şehitlik ziyaretine de değinen Deviren, "Çanakkale'de verilen mücadelenin ne denli büyük bir fedakarlık gerektirdiğini ve bugün sahip olduğumuz bağımsızlığın nasıl bir bedelle kazanıldığını bir kez daha derinden hissettik" ifadelerini kullandı.

Başkan Deviren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik'te Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılı Dolayısıyla Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika

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