Gemlik'te Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gemlik'te Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti

Geniş Video İzle

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Umurbey Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, sokak hayvanları için çözüm odaklı çalışmalara devam ettiklerini vurguladı ve yeni hayvan barınağı için destek çağrısında bulundu.

15.01.2025 18:32  Güncelleme: 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Bakım ve yenileme çalışmaları devam eden Umurbey Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Rehabilitasyon merkezimizde, ülkemizin gerçeklerine ve ilgili yasal düzenlemelere uygun çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bakım ve yenileme işlemleri tamamlanmak üzere olan Umurbey Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. İncelemeler sırasında Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de Başkan Deviren'e eşlik etti.

Deviren, sokak hayvanları konusunun dünya genelinde önemli bir mesele olduğunu vurgulayarak, çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Başkan Deviren, "Vatandaşların, hayvanseverlerin ve idarenin bakış açısıyla ortak bir çözüm üretmek istiyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde, ülkemizin gerçeklerine ve ilgili yasal düzenlemelere uygun çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yeni yapılacak 40 dönümlük hayvan barınağı için destek çağrısında bulunan Deviren, "Bu çalışmalara göreve geldiğimizde başladık. Gelin, birlikte yol yürüyelim ve bu süreci dayanışma içinde ilerletelim" dedi.

Gemlik\'te Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti
Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Şükrü Deviren, Umurbey, Güncel, Çevre, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:48:03. #1.11#
SON DAKİKA: Gemlik'te Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.