Gemlik\'te Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti

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(BURSA)- Bakım ve yenileme çalışmaları devam eden Umurbey Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Rehabilitasyon merkezimizde, ülkemizin gerçeklerine ve ilgili yasal düzenlemelere uygun çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bakım ve yenileme işlemleri tamamlanmak üzere olan Umurbey Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. İncelemeler sırasında Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de Başkan Deviren'e eşlik etti.

Deviren, sokak hayvanları konusunun dünya genelinde önemli bir mesele olduğunu vurgulayarak, çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Başkan Deviren, "Vatandaşların, hayvanseverlerin ve idarenin bakış açısıyla ortak bir çözüm üretmek istiyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde, ülkemizin gerçeklerine ve ilgili yasal düzenlemelere uygun çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yeni yapılacak 40 dönümlük hayvan barınağı için destek çağrısında bulunan Deviren, "Bu çalışmalara göreve geldiğimizde başladık. Gelin, birlikte yol yürüyelim ve bu süreci dayanışma içinde ilerletelim" dedi.