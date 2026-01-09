Gemlik Belediyesi'nden Fırtına Sonrası Sahilde Temizlik Çalışması

(BURSA)- Gemlik'te etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınanın ardından Karacaali ve Narlı mahallelerinde yükselen deniz seviyesi normale döndü. Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, deniz seviyesinin normale dönmesinin ardından sahil şeridinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Gemlik'te etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Karacaali ve Narlı mahallelerinde deniz seviyesinin yükselmesine neden oldu. Deniz suyunun yola kadar ulaştığı bölgelerde suyun çekilmesiyle Gemlik Belediyesi ekipleri sahaya indi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde sahilde biriken çamur, kum, yosun ve atıklar temizlendi. Belediye Başkan Yardımcıları Emrecan Uzunkaya ve Durmuş Uslu, belediye meclis üyeleriyle birlikte Narlı ve Karacaali mahallelerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Belediyesi'nin tüm birimleriyle sahada olduğunu vurgulayarak, "Olumsuz hava koşullarının ardından ekiplerimizle birlikte sahillerimizden mahalle aralarına kadar ilçemizin dört bir yanında hızlıca harekete geçtik. Karacaali ve Narlı'da deniz seviyesinin yükselmesiyle biriken kum ve yosunu kısa sürede giderdik. Hemşehrilerimizin güvenliği, sağlığı ve yaşam konforu için belediyemize iletilen tüm ihbarlara anında müdahale ediyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.