Gemlik'te Çifte Mesai: Metruk Binalar Yıkılıyor, Yollar Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik'te Çifte Mesai: Metruk Binalar Yıkılıyor, Yollar Yenileniyor

04.06.2026 17:26  Güncelleme: 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, Orhaniye Mahallesi'nde metruk bir binayı kontrollü şekilde yıktı, Hamidiye Mahallesi'nde ise asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Başkan Deviren, çalışmaların süreceğini belirtti.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi ekipleri, çevre güvenliğini tehdit eden metruk yapıların kontrollü yıkımını gerçekleştirirken; Hamidiye Mahallesi'nde yürütülen asfalt serim çalışmalarıyla ilçenin ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Gemlik Belediyesi tarafından Orhaniye Mahallesi Körfez Sokak'ta bulunan ve uzun süredir kullanılmayan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı. Çevrede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapı için geniş güvenlik önlemleri alınırken, yıkım çalışmaları sırasında çevredeki binaların zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirler alındı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yıkım işlemi sorunsuz şekilde tamamlandı.

Öte yandan, Hamidiye Mahallesi'nde sürdürülen yol iyileştirme çalışmaları kapsamında 379. Sokak'ta asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla yollar daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşurken, mahalle sakinlerinin ulaşım konforu da önemli ölçüde artırıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gemlik'in her mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan güvenlik riski oluşturan metruk yapıları ortadan kaldırırken, diğer yandan yollarımızı yenileyerek ulaşım konforunu artırıyoruz. Daha güvenli, daha yaşanabilir ve daha modern bir Gemlik için ekiplerimiz sahada özveriyle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hamidiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te Çifte Mesai: Metruk Binalar Yıkılıyor, Yollar Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:44:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gemlik'te Çifte Mesai: Metruk Binalar Yıkılıyor, Yollar Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.