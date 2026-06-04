Gemlik'te Çifte Mesai: Metruk Binalar Yıkılıyor, Yollar Yenileniyor

(BURSA) - Gemlik Belediyesi ekipleri, çevre güvenliğini tehdit eden metruk yapıların kontrollü yıkımını gerçekleştirirken; Hamidiye Mahallesi'nde yürütülen asfalt serim çalışmalarıyla ilçenin ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Gemlik Belediyesi tarafından Orhaniye Mahallesi Körfez Sokak'ta bulunan ve uzun süredir kullanılmayan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı. Çevrede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapı için geniş güvenlik önlemleri alınırken, yıkım çalışmaları sırasında çevredeki binaların zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirler alındı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yıkım işlemi sorunsuz şekilde tamamlandı.

Öte yandan, Hamidiye Mahallesi'nde sürdürülen yol iyileştirme çalışmaları kapsamında 379. Sokak'ta asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla yollar daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşurken, mahalle sakinlerinin ulaşım konforu da önemli ölçüde artırıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gemlik'in her mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan güvenlik riski oluşturan metruk yapıları ortadan kaldırırken, diğer yandan yollarımızı yenileyerek ulaşım konforunu artırıyoruz. Daha güvenli, daha yaşanabilir ve daha modern bir Gemlik için ekiplerimiz sahada özveriyle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.