Gemlik Saat Kulesi'nde Yenileme Çalışması

(BURSA) - Gemlik Belediyesi ekipleri, Çarşı Meydanı düzenleme çalışmalarının ardından kentin simge noktalarından Saat Kulesi ve havuz çevresinde bakım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Gemlik Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve estetik çalışmalarına merkezi noktalarda da aralıksız devam ediyor. Geçen günlerde tamamlanan Çarşı Meydanı düzenleme çalışmalarının ardından belediye ekipleri, kentin simge noktalarından Gemlik Saat Kulesi çevresinde bakım ve güzelleştirme çalışmalarına başladı. Çalışmalarla birlikte meydanın daha düzenli, temiz ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bir süredir boş olan havuz, yeniden suyla doldurulmadan önce detaylı şekilde temizlenerek biriken toz ve kirden arındırıldı. Havuz çevresinde gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle alana mevsimlik çiçekler dikilirken, çevrede bakım ve düzenleme çalışmaları da tamamlandı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kent estetiğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Gemlik'in her noktasında yaşam alanlarını daha güzel, daha düzenli ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Çarşı Meydanı ve Saat Kulesi çevresi ilçemizin en yoğun kullanılan alanlarından biri. Bu bölgeleri hem korumak hem de güzelleştirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.