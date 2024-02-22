Gemlik'te Tartıştığı Kişiye Çarparak Yaralayan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Gemlik'te Tartıştığı Kişiye Çarparak Yaralayan Sürücü Tutuklandı

Gemlik\'te Tartıştığı Kişiye Çarparak Yaralayan Sürücü Tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, tartıştığı Kazım Koç'a kamyonetiyle çarparak yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından kaçan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde kontrolünü kaybettiğini söyleyen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

22.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kişiye kamyonetiyle çarparak yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Ata Mahallesi'nde kamyonetiyle seyreden Hasan Hüseyin Ç. (28), Sanayi Caddesi'nde yürüyen ve önceden aralarında husumet bulunan Kazım Koç (38) ile karşılaştı.

Aracını durduran Hasan Hüseyin Ç, bir süre konuştuğu Koç ile aralarında yaşanan tartışmanın ardından yoluna devam etti.

Birkaç metre gittikten sonra geri dönen Hasan Hüseyin Ç, kamyonetle Koç'a çarptıktan sonra kaçtı.

Yaralanan Kazım Koç, hastanede tedaviye alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ç'nin ise ilk ifadesinde, tartışma sonrasında kontrolünü kaybettiğini, sağlıklı düşünemediğini ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Hüseyin Ç, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Hasan Hüseyin Ç'nin tartışmanın ardından manevra yaparak Kazım Koç'a çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA

Bursa, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik'te Tartıştığı Kişiye Çarparak Yaralayan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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