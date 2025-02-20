Gemlik'te Yeni Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Barınak Projeleri Başlıyor - Son Dakika
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Gemlik'te Yeni Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Barınak Projeleri Başlıyor

Gemlik Belediyesi Umurbey Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, iyileştirme çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçiyor. Yeni teçhizatlarla güçlendirilen merkez, 55 köpek ve 10 kediye, tedavi ve bakım imkanı sunacak. İlerleyen günlerde ise Patili Canlar Barınağı inşa edilmeye başlanacak.

20.02.2025 14:43  Güncelleme: 16:27
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi Umurbey Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçiyor. Merkezde, 33 eski ve 22 yeni kafeste 55 köpek ile 10 kedi, tedavi, bakım ve iyileşme süreçlerinde barınabilecek.

Gemlik Belediyesi Umurbey Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yeniden faaliyete geçiyor. Yapılan iyileştirmelerle, depo alanları yeniden düzenlenerek, tedavi alanı yeni teçhizatlarla güçlendirildi. Kediler için özel bölümler oluşturulurken, köpekler için hem açık hem de kapalı alanlar hazırlandı. Bu sayede barındırılacak hayvan sayısı arttırıldı ve daha konforlu ortam sağlandı. Merkez tamamlandığında, 33 eski 22 yeni kafeste 55 köpek ve 10 kediye, tedavi, bakım ve iyileşme süreçlerinde ev sahipliği yapacak.

Patili dostlara yeni barınak geliyor

Patili Canlar Barınağı'nın temeli ise yakın zamanda atılacak. İlk etapta 15 dönümlük bir alan üzerinde yapılacak barınak, özellikle alfa karakterli köpekler için barınma imkanı sağlayacak. İlerleyen süreçte ise tüm patili dostlar için 40 dönümlük bir barınak daha hizmete girecek. Barınak, çevre dostu malzemelerle inşa edilerek doğaya zarar vermeyen bir yapıya sahip olacak. Ayrıca, patili dostların bakımının yanı sıra onları sahiplendirebilmek için de yer oluşturulması hedefleniyor. Barınakta ayrıca bir kafeterya da bulunacak, böylece vatandaşlar burada vakit geçirebilecek.

"Onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Gemlik Belediyesi olarak, patili dostlarımızı sadece birer sokak hayvanı değil, bizlerin dostları ve yaşam arkadaşları olarak görüyoruz. Bu bilinçle, onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Yeni yapılan Rehabilitasyon Merkezi ve çok yakında hizmete girecek Patili Canlar Barınağı, bu yaklaşımımızın somut örnekleridir. Gemlik halkı, patili dostlarımıza sadece bakım sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onlara sahip çıkacak, onlarla vakit geçirecek ve onlara kalıcı yuvalar arayacaktır. Unutmayalım ki her bir canlının yaşam hakkı vardır. Bizler de belediye olarak, patili canların daha güvenli, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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