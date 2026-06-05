Genç AR-GE Buluşmaları Marmaris'te - Son Dakika
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Genç AR-GE Buluşmaları Marmaris'te

05.06.2026 20:43
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Marmaris'te, öğrencilere yönelik sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konulu etkinlikler düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Genç AR-GE" buluşmaları kapsamında öğrencilere yönelik sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve dijital dönüşüm temalı etkinlik ve panel gerçekleştirildi.

Özel Marmaris Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Dijitalleşen Dünyada Yeşil Dönüşüm ve Karbon Ayak İzi Yönetimi" konulu panele Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel katıldı.

Etkinlikle, öğrencilerin çevresel sürdürülebilirlik, karbon ayak izi ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık kazanması amaçlandı.

Program kapsamında kurulan fuar alanında öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdiği çevre odaklı çalışmalar ve projeler sergilendi.

Katılımcılara karbon ayak izi ölçüm formunun uygulandığı etkinlikte çevre bilincini güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Bilinçlendir - Harekete Geç - Uygula - Dönüştür" panosunda öğrencilerin çalışmaları tanıtıldı.

Fuar alanında ayrıca "Atma - Dönüştür - Kullan" sloganıyla hazırlanan yaratıcı geri dönüşüm ürünleri de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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