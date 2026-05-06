Genç Bale’den 'SWANS-Kuğu Gölü' Prömiyeri

06.05.2026 00:38
Tan Sağtürk yönetimindeki Genç Bale, 'SWANS-Kuğu Gölü' ile genç yeteneklerin enerjisini sergiledi.

Tan Sağtürk'ün sanat yönetmenliğinde kurulan Genç Bale Tan Sağtürk Akademi topluluğunun sahneye taşıdığı "SWANS-Kuğu Gölü" balesinin prömiyeri, Paribu Art Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Duende Global yapımcılığında sunulan gösteride 57 genç dansçı performans sergiledi.

Klasik baleyi hip hop ve çağdaş dans ile buluşturan ve iki perdeden oluşan yapım yaklaşık 75 dakika sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tan Sağtürk, "SWANS, yalnızca bir sahne projesi değil, genç sanatçıların kendi seslerini, enerjilerini ve hayallerini görünür kıldığı çok özel bir yolculuk. Aylar süren emek, disiplin ve inancın sonucunu bu akşam seyircimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sahne, gençlerin sahnesi." ifadelerini kullandı.

Eserin rejisini üstlenen Volkan Ersoy ise yapımın çıkış noktasına dair şunları kaydetti:

"Kuğu Gölü gibi zamansız bir eseri bugünün diliyle yeniden yorumlamak istedik. Klasik balenin asaleti ile hip hop'un özgür enerjisini bir araya getirerek yeni kuşağın bağ kurabileceği güçlü bir sahne dünyası kurmayı hedefledik. SWANS, gelenekten beslenen ama geleceğe bakan bir yorum."

Eser, 16 Mayıs'ta yeniden seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
