Genç Çiftle İftar

21.02.2026 23:01
Bakan Göktaş, evlilik destek projesine katılan çifti ziyaret edip iftar yaptı.

(ANKARA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile birlikte "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan Muzaffer-Melike Aktaş çiftinin evinde iftar yaptıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iftar programını AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik sürecinde destek alan Muzaffer-Melike Aktaş çiftinin evine konuk olduklarını ifade ederek, çiftin çocukları Eylül Lina'nın huzur içinde büyüdüğünü görmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş paylaşımında, "Sofralarından bereket, yüzlerinden tebessüm eksik olmasın. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda evlilik yolculuğundaki gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

