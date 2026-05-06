Genç Çiftlere 10 Yıl Boyunca Emlak Komisyonu Yok

TÜM Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Aile Yılı' vizyonunun 10 yıllık bir sürece yayıldığını belirterek, "Yeni evlenen çiftlerin maddi yükünü hafifletmek adına kiraladıkları evler için emlak danışmanı hizmet bedeli almıyoruz. Bu desteğimizi önümüzdeki 10 yıl boyunca sürdüreceğiz. Sadece kiralık evlerde değil, talep gelmesi durumunda satın alımlarda da aynı kolaylığı sağlamaya hazırız" dedi.

TEDB, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne katkı sağlamak amacıyla, çiftlerden kiralık ev arayışlarında emlak komisyonu (hizmet bedeli) alınmamasını kararlaştırdı. Uygulama, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında 2036 yılına kadar uzatıldı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, genç çiftlerin ev kurma sürecindeki mali yüklerini azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Akçam, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilik desteği alan çiftlerimiz, bu durumu gösterir barkodlu belgeleriyle Türkiye genelindeki 150 bin emlak danışmanımıza müracaat ettiklerinde, kiraladıkları evin hizmet bedelini (komisyonunu) ödemiyorlar. Örneğin 20 bin lira kira bedeli olan bir evde, 20 bin lira da emlakçı komisyonu yükü binmektedir. Biz bu tarafı tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu durum hem insani hem de milli bir duruştur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla 'Aile Yılı' vizyonunun 10 yıllık bir sürece yayıldığını hatırlatan Akçam, "Biz de bu sürece kayıtsız kalmadık. 2025 yılında başladığımız bu alışkanlığı 2036 yılına kadar, yani 10 yıl boyunca kesintisiz sürdüreceğiz. Sadece kiralık evlerde değil, talep gelmesi durumunda satın alımlarda da aynı kolaylığı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

81 İLDE PROTOKOL İMZALANDI

Sürecin kurumsal bir iş birliğiyle yürüdüğünü vurgulayan Hakan Akçam, "Emlak Danışmanları Birliği olarak her ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerini ziyaret ederek iş birliği protokolleri imzaladık. 81 ildeki başkanlarımız, müdürlüklerle sürekli istişare halinde. Bakanlığın evlilik kredisi onaylanan gençlerimiz doğrudan meslektaşlarımıza yönlendiriliyor ve arkadaşlarımız onlara ev bulup hiçbir ücret talep etmeden süreçlerini tamamlıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde bu projeye katılım ve ilgi oldukça yüksek seviyede. Genç bir nüfusa sahibiz ancak her geçen gün yaşlanan bir yapımız var. Gençlerimizin önünü açmak, barınma ihtiyaçlarında yanlarında olmak bizim sorumluluğumuzdur. 2 yıl ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi kullanan gençlerimizin ilk ihtiyacı olan barınma sorununda, emlak camiası olarak 10 yıl boyunca yanlarında olmaya söz veriyoruz" dedi.

