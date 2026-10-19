Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum, yeter

Evlilik hazırlığı yapan bir çift arasında yaşanan "aile apartmanı" tartışması sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Nişanlısının "Kira vermeyelim, aile apartmanındaki evimizde yaşayalım" ısrarına ve "Senden de ailemden de ayrı kalmak istemiyorum" ifadelerine sert tepki gösteren kadın, ilişkiyi noktala kararı aldı.

"KURBAN OLURUM ŞANS VER BİZE"

İki taraf arasında geçen mesajlaşmalarda nişanlısının "Kurban olurum, şans ver bize", "En azından aynı binada olalım" ısrarlarına karşılık genç kadının son derece net bir duruş sergilediği görüldü. Kadının "Sen ailenden de ayrı kalmak istemiyorsun" tepkisi üzerine nişanlısının aynı binada yaşama teklifini yinelemesi bardağı taşıran son damla oldu.

"AİLENLE SANA MUTLULUKLAR" DİYEREK İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Aynı binada yaşama teklifine "Ailenle sana mutluluklar o zaman" mesajıyla karşılık veren genç kadın, nişanlısının aramalarına ve ısrarlı mesajlarına rağmen geri adım atmadı. "Aynen öyle bitti, git aile apartmanında ailenle yaşa" ifadeleriyle kapıyı tamamen kapatan kadının bu kararlı tutumu sosyal medya kullanıcılarından yoğun destek ve yorum aldı.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;