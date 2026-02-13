Genç Liderler Zirvesi Adana'da

Adana'da Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından yürütülen Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Gelecek İçin Savunuculuk-Genç Liderlerin Yolu" projesinin zirvesi yapıldı.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen zirvede Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Araştırma Görevlisi İsmail Yiğit Seçkin "İklim Değişikliği", aile ve sosyal hizmet uzmanı Mukaddes Kılıç "Engelli Hakları", Yüreğir İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisi Fırat Ayas "Gıda Güvenliği" ile bilişim hukuku doktora araştırmacısı Bilge Kaan Güner "Barış ve Adalet" konularında" gençlere bilgi verdi, sorularını cevapladı.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 80 üniversite öğrencisinin katılımıyla atölye çalışması yapıldı.

Dernek Genel Sekreteri Muhammet Emin Ayyıldız, AA muhabirine, gençlerin sadece kendi adına değil, aktif bir yurttaş olarak gerek ulusal gerekse uluslararası alanlardaki krizlerde, zor durumda veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaş ve toplulukların hakkını savunması için projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Savunuculuğun her bir gencin geliştirmesi gereken temel becerilerden biri olduğunu ifade eden Ayyıldız, "Savunuculukta kendini ifade edebilme, bir fikri savunabilme, ekiple hareket etme gibi etkin noktalar vardır. Savunuculuk tek başına bir anlam ifade etmiyor ancak alt başlıklar bir araya geldiğinde savunuculuk kavramı somutlaşıyor." dedi.

Ayyıldız, proje kapsamında bugüne kadar 5 çalıştay yaptıklarını kaydetti.