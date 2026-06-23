Genç Mucit'ten Imkansızlığa Rağmen Yenilikçi Projeler - Son Dakika
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Genç Mucit'ten Imkansızlığa Rağmen Yenilikçi Projeler

Genç Mucit\'ten Imkansızlığa Rağmen Yenilikçi Projeler
23.06.2026 11:24
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Azez'de yaşayan mühendislik öğrencisi Kassar, maddi zorluklarla mücadele edip projeler geliştiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Mekatronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Muhammet İzzettin Kassar, karşılaştığı her türlü imkansızlığa rağmen teknolojik projeler geliştirmeye çalışıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Azez'de kurulan Uluslararası Şam Üniversitesinde eğitim gören Kassar, maddi yetersizlikler nedeniyle geliştirdiği projeleri kalıcı hale getiremiyor. Genç mucit, bir projeyi tamamlayıp video ve fotoğraflarla kayıt altına aldıktan sonra, parçaları sökerek bir sonraki icadında kullanmak zorunda kalıyor.

Ulaşım zorlukları ve finansal imkansızlıklar nedeniyle eğitim gördüğü üniversitenin kantininde hem çalışan hem de burada kendisi için ayrılan küçük bir alanda konaklayan Kassar, kısıtlı imkanlarla teknolojik projeler üretiyor.

Şam Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Muhammet İzzettin Kassar, AA muhabirine, maddi yetersizlikler ve finansal destek eksikliği nedeniyle projelerini tamamlar tamamlamaz fotoğraf ve video kaydıyla arşivledikten sonra yeni bir projede kullanmak üzere parçalarını söktüğünü söyledi.

-"Pahalı parçalar projeleri geliştirmeyi engelliyor"

Kassar, "Pratik ve işlevsel olan herhangi bir şeyi üretmeye karşı büyük bir tutkum oluştu. Ancak parçaların pahalı olmasından dolayı projeleri elimde tutamıyorum, muhafaza edemiyorum. Üzerinde çalıştığım, monte ettiğim ve görüntülediğim her projeyi, hakkında paylaşım yaptıktan sonra tamamen söküyorum ki o parçalarla başka bir proje üzerinde çalışabileyim." diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

Evine olan mesafenin uzaklığı ve ulaşım zorlukları nedeniyle kampüste yaşamak zorunda kaldığını aktaran Kassar, "Üniversite ile evim arası çok uzak olduğu için burada kalıyorum. Koşullarıma uygun olduğu için de üniversitenin kantinde çalışmayı tercih ettim." dedi.

Bugüne kadar görme engelliler için akıllı ve elektronik baston, engellerden kaçabilen ve el hareketleriyle uzaktan kontrol edilebilen robotik araç, akıllı aydınlatma ve otomasyon sistemi, takipçilerinin talebi üzerine bir trafik ışığı projesi ile ultrasonik sensör yardımıyla mesafeye göre yanan akıllı aydınlatma sistemleri geliştiren Kassar, projelerin hem donanım hem de yazılım süreçlerini kendisinin yaptığını anlattı.

Kassar, "Parçaları hazır satın alıyorum, donanım ve yazılım kısmını kendim yapıyorum. Yazılım konusunda bugün yapay zekadan ciddi bir destek alıyorum. Yapay zeka vasıtasıyla insanlığa hizmet etmeyi seviyorum, ancak onunla nasıl iletişim kuracağınızı, platformlarda nasıl çalışacağınızı ve bağlantı yöntemlerini iyi bilmeniz gerekiyor. Yeteneklerimin büyük bir kısmını yapay zeka ve dijital platformlar aracılığıyla elde ettim." diye konuştu.

Gelecekte daha büyük projelere imza atmak istediğini vurgulayan Kassar, yerel inovasyon ve teknolojik gelişme sektörüne katkıda bulunabilmek adına fikirlerini ve projelerini destekleyecek sponsorlardan ve yetkililerden yardım beklediğini belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Suriye, Yaşam, Azez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Mucit'ten Imkansızlığa Rağmen Yenilikçi Projeler - Son Dakika

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