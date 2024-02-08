Genç Sağlık Sendikası, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kahramanmaraş\'ı ziyaret etti

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Genç Sağlık Sendikası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümünde bölgeyi ziyaret etti.

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde deprem bölgesini ziyaret etti. Kaya, burada yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu derin acı hiçbir zaman azalmadı. Kayıplarımızı ne dün ne de bugün unutmadık, unutturmayacağız da…6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" dedi.

Programın akabinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.