Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, babasına ait tabancayı inceleyen genç, silahın kazara ateş almasıyla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (19) kırsal Kavalık Mahallesi'nde babasına ait tabancayı incelediği sırada silah ateş aldı.
Göğsünden yaralanan M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'ya sevk edilen M.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Genç Tabancayla Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?