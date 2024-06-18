Genç tasarımcı "Gözlerin Lisanı" fotoğraf portreleriyle yurt dışına açılmayı hedefliyor

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Tasarımcı Mert Gülvar, gözlerin insana aktardıklarından ilham alarak spor ve sanat alanında tanınmış isimlere yaptığı fotoğraf portre çalışmalarıyla sergi açmayı hedefliyor.

Sakarya Üniversitesinden mezun olan, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı için görseller tasarlayan 23 yaşındaki Gülvar, AA muhabirine, 4 yıldır aktif olarak dijital görsel çalışmalar yaptığını söyledi.

Gülvar, birçok farklı spor dalı ve çocukluktan itibaren de grafikle ilgilendiği için spor tasarımcısı olduğunu aktardı.

Pandemi döneminde bilgisayarda yaptığı tasarımlarla kendini geliştirdiğini dile getiren Gülvar, "O dönem eve kapandığımız için sabah akşam tasarım yapıyordum, kendimi epey bu işe verdim. Uzun saatler tasarımla uğraşıyordum. Sonrasında bununla ilgili bir iş imkanı buldum." dedi.

Gülvar, "Gözlerin Lisanı" isimli bir projesi olduğunu belirterek, "Gözlerle ilgili bir şeyler yaratmayı, onlardan bir şeyler çıkarmayı çok seviyorum. Sporla ilgili yaptığım tasarımlarda da insanın portresini öne çıkararak gözleri kullanmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Bu projesini lisedeki öğretmeni Çağrı Sinci'nin bir şarkısından ilham alıp gerçekleştirdiğine dikkati çeken Gülvar, şöyle devam etti:

"Şarkıda, 'Keşke gözlerin lisanından anlayabilsen' diye bir cümle vardı. Şarkıyı dinlerken o kelime çok hoşuma gitti. Gözlerin bir şeyler anlattığını belirten bir proje yapmak istedim. Bunu da çok sevdiğim spor alanından öne çıkanlarla oluşturdum. Sporu bırakmış olan, sporun önde gelen isimleriyle, farklı spor dallarından isimler belirleyerek onların yüzlerce fotoğrafını bir araya getirdim. Sadece göz, burun, ağız yani hislerini anlatan, nereye odaklanırsan o hissi yakalayabileceğiniz şeyler oluşturmak istedim."

Tasarım yapmanın kendisi için hobi ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Gülvar, ilk görselini eski milli futbolcu Arda Turan için tasarladığını anlattı.

Gülvar, "Arda Turan'ın doğum günüydü ve çok özel bir görsel yaptığıma inandım. Kendi kendime keşke bunu 'Arda Turan'a imzalatabilsem' diyordum. Öyle bir imkan doğdu. Ona ulaşıp hediye etme şansını elde ettim. Onun bu yaklaşımı beni çok motive etti." ifadelerini kullandı.

Spor dünyasından Şenol Güneş, Jorge Jesus, Emre Belözoğlu, Diego Simeone, Antoine Griezmann ile Nikola Jokic gibi birçok isme çalışmalarını hediye etme imkanı yakaladığını kaydeden Gülvar, "Bu benim için çok büyük bir koleksiyon. Bir gün bir spor ajansı kurarsam bu tabloların hepsine yer vermek istiyorum. Bunun için böyle bir koleksiyon yapıyorum." dedi.

Gülvar, tasarımlarının belirli bir konuya bağlı kalmadığını, yaptığı kişiye göre değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Dijital görsellerde kompozisyon oluşturmayı sevdiğini, kalabalık kompozisyonların kendisine daha çok keyif verdiğini anlatan Gülvar, "Oyuncunun yakın olduğu, üstünde giydiği formasının veya oynadığı takımın rengine göre hareket edebiliyorum. Onu anlatan renkler kullanmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Milli voleybolcu Eda'nın ikonik hareketini görsele taşıdı

Gülvar, Türk voleybolunda sayısız başarıya imza atan Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ikonik hareketinden yola çıkıp görsel tasarladığını kaydetti.

Onun çekilen en iyi fotoğrafına görsel tasarım yaptığını dile getiren Gülvar, "Eda Erdem'in bence en önemli özelliği hırsı ve liderliği. Ben de onları anlatan fotoğraflar tercih ettim. Kompozisyonun en orta, en büyük yerinde o hırsını gösteren fotoğrafını kullandım." ifadelerini kullandı.

Gülvar, milli boksör Busenaz Çakıroğlu'na Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya aldığı dönemde görsellerini hediye ettiğini anlattı.

Çalışmalarını sporculara imzalatırken büyük bir gurur duyduğunu belirten Gülvar, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan Belçikalı pivot oyuncusu Emma Meesseman'ın tasarımını çok beğenip kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştığını söyledi.

Milli takımı bırakmadan 2 yıl önce İspanyol futbolcu Sergio Ramos için de görsel tasarlayan Gülvar, "Ben görseli ona ulaştırmamıştım. Muhtemelen internetten görüp kullandı. Buna çok şaşırmıştım." dedi.

Gülvar, bir görselin yapımı için 2 saat gibi bir zaman gerektiğini, motivasyonun bu işin en kıymetli tarafı olduğunu söyledi.

Kendini geliştirmek için çok fazla araştırma yaptığını kaydeden Gülvar, "Yeni dönemde de ışık ve renk kullanımında farklı yollara gideceğim. Bunlar bilgisayar başına geçtiğimde o anki halime göre şekillenen şeyler. Aslında planlayıp yaptığım işler değil. O an benim gözüme ne güzel geliyorsa onlarla ilerlemeyi tercih ediyorum." diye konuştu.

"Bir gün sergi açacağım"

Gülvar, hazırladığı görsellerin taraftarlar tarafından çok fazla bilindiğini ve yayıldığını dile getirdi.

Sporseverlerin yorumlarında etkilendiğini belirten Gülvar, "Yurt dışında tanınan, dünyanın önde gelen spor kulüplerinde çalışmak, global spor etkinliklerinde yer almak, 'freelance' olarak organizasyonlara katılmak ve en önemlisi tasarım konferanslarında konuşmacı olmak isterim. Bir gün sergi açacağım ve bugüne kadar beni destekleyen bana inanan insanların bu sergiye gelip benimle gurur duyacaklarına eminim. Umarım bir gün bu hayalim de gerçek olur." ifadelerini kullandı.