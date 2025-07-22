Gençler Alevlere Karşı Nöbet Tuttu

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde bir grup genç, mahallelerini tehdit eden alevlere karşı nöbet tuttu. Gençler, mahalle ile orman sınırında sabaha kadar yangını gözetledi.

Bu arada ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Haber: Levent TÜYSÜZ/GEYVE(Sakarya),