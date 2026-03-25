Gençler İçin Yapay Zeka Atölyesi

Muratpaşa Belediyesi tarafından gençlere yönelik yapay zeka ve görsel üretim odaklı bir atölye programı gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenecek program için dün başlayan başvuru süresi, 2 Nisan'a kadar devam edecek.

Saves Digital kurucusu Mertcan Sarı eğitmenliğinde yapılacak "Geleceği Tasarlayanlar" başlıklı 4 haftalık eğitimde, fotoğrafın temelleri ve görme sanatı, ışık ve kompozisyon, video çekimi, yapay zeka ile görsel üretimi, prompt (istem) mühendisliği ile yapay zeka destekli müzik ve içerik üretimi gibi başlıklar ele alınacak.

Yapay zeka mühendisi Emin Tıraş liderliğinde düzenlenecek "Yapay Zekanın Mimarları" başlıklı 4 haftalık eğitimde ise büyük dil modellerinin temelleri, gelişmiş prompt mühendisliği ve multimodal içerik üretimi konuları işlenecek.

Kontenjanı 60 kişiyle sınırlı olan program, 4 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Detaylı bilgi ve başvuru için "322 52 70" numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilecek.