Gençler İçin Yapay Zeka Atölyesi - Son Dakika
Gençler İçin Yapay Zeka Atölyesi

25.03.2026 16:30
Muratpaşa Belediyesi, gençler için yapay zeka ve görsel üretim atölyesi düzenliyor. Başvurular 2 Nisan'a kadar.

Muratpaşa Belediyesi tarafından gençlere yönelik yapay zeka ve görsel üretim odaklı bir atölye programı gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenecek program için dün başlayan başvuru süresi, 2 Nisan'a kadar devam edecek.

Saves Digital kurucusu Mertcan Sarı eğitmenliğinde yapılacak "Geleceği Tasarlayanlar" başlıklı 4 haftalık eğitimde, fotoğrafın temelleri ve görme sanatı, ışık ve kompozisyon, video çekimi, yapay zeka ile görsel üretimi, prompt (istem) mühendisliği ile yapay zeka destekli müzik ve içerik üretimi gibi başlıklar ele alınacak.

Yapay zeka mühendisi Emin Tıraş liderliğinde düzenlenecek "Yapay Zekanın Mimarları" başlıklı 4 haftalık eğitimde ise büyük dil modellerinin temelleri, gelişmiş prompt mühendisliği ve multimodal içerik üretimi konuları işlenecek.

Kontenjanı 60 kişiyle sınırlı olan program, 4 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Detaylı bilgi ve başvuru için "322 52 70" numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençler İçin Yapay Zeka Atölyesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gençler İçin Yapay Zeka Atölyesi - Son Dakika
