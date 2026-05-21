Gençlere 1,2 Milyar TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlere 1,2 Milyar TL Destek

21.05.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Gençlik Fonu'ndan 5.328 gence 1,2 milyar lira kredi desteği sağlandı, toplam destek 12,9 milyar.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5 bin 328 gence toplam 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını belirterek, "Bu ödemeyle bugüne kadar toplam 151 bin 412 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 12 milyar 898 milyon lirayı buldu" dedi

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını hatırlatarak, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini vurguladı.

Fonun, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini anımsatan Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aileyi güçlendirmek adına 81 ilimizin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocakta kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" bilgsini verdi.

Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay  erteliyoruz. Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde İkinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 9 bin 926 çiftimizin 10 bin 54 çocuğu dünyaya geldi."

2024'te pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 262 bin 388'e ulaştı. Bu ay 5 bin 328 gencimize sağladığımız 1 milyar 228 milyon liralık ödeme ile birlikte, bugüne kadar toplam 151 bin 412 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 12 milyar 898 milyon lirayı buldu. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 195 bin 62 gencimize eğitim ve rehberlik desteği verdik."

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlere 1,2 Milyar TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi sarsan videosuna yanıt
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt
14:14
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:34:08. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlere 1,2 Milyar TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.