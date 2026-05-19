Gençlere Sağlıklı Yaşam Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlere Sağlıklı Yaşam Mesajı

19.05.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, Ferhat Arıcan ile bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturdu, sağlıklı yaşamı vurguladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, milli jimnastikçi Ferhat Arıcan ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşama dikkati çeken bir mesaj yayımladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesini destekleyen, sporun, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve bağımsız yaşam anlayışının önemine dikkati çeken çalışmalara devam ediliyor.

Bu doğrultuda Yeşilay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında milli jimnastikçi Ferhat Arıcan ile bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir video hazırladı.

"Şampiyon Gibi Yaşa" mesajıyla yayımlanan videoda, gerçek şampiyonluğun yalnızca spor başarılarıyla değil, disiplinli, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşamla mümkün olduğu vurgulandı.

Videoda Arıcan'ın "Şampiyonluk sadece madalyayla kazanılmıyor. Her tercih, insanı ya güçlendiriyor ya da kendinden uzaklaştırıyor. Bağımlılıklardan uzak durmak da bu tercihlerden biri" ifadeleri dikkati çekti.

Gençlere hitap eden çalışmada irade, öz disiplin ve kendini koruyabilmenin önemine vurgu yapılırken, bağımlılıklardan uzak bir yaşamın gerçek başarının temelini oluşturduğu mesajı verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlere Sağlıklı Yaşam Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
Hindistan’da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti Hindistan'da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor "İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor

15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:11
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 16:02:01. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlere Sağlıklı Yaşam Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.