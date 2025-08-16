Gençlere Ücretsiz Evlilik Desteği - Son Dakika
Gençlere Ücretsiz Evlilik Desteği

16.08.2025 12:51
Aile Bakanlığı, evlenecek gençler için 168 destek sunuyor, indirimler ve ücretsiz hizmetler sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden faydalanan genç çiftlere, belediyelerle yapılan işbirliği çerçevesinde, ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi 16 farklı kategoride 168 destek sunuluyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında faizsiz kredi desteğinden yararlanan genç çiftlerin, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, evlilik ve düğün hazırlığı sürecindeki gençler, belediyelerle yapılan işbirliği çerçevesinde ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi 16 farklı kategoride 109 belediye tarafından sunulan 168 destekten yararlanabiliyor.

Buna göre, 61 belediye ücretsiz düğün salonu, 35 belediye ücretsiz nikah işlemleri ve 10 belediye indirimli düğün salonu imkanı sunuyor. 16 belediye beyaz eşya, çeyiz ve mobilya desteği, 12 belediye doğrudan maddi destek veriyor. 17 belediye nikah cüzdanı ücretini karşılama, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destek sağlıyor. Ayrıca, 11 belediye evlilik hediyesi, 6 belediye gelinlik ve damatlık ile giyim desteğinde bulunuyor.

13 bin 903 genç, indirim kampanyasından yararlandı

Öte yandan Bakanlık, yeni evlenecek gençlerin evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişler için bugüne kadarki işbirlikleri sonucunda yerel düzeyde 1098, ulusal düzeyde 39 firmayla indirim anlaşması yaptı. Böylece genç çiftler, firmaların sunduğu mevcut indirimlere ek yüzde 10'dan yüzde 35'e varan oranlarda indirimlerden de faydalanabiliyor.

Bu firmaların indirimlerinden yararlanmak isteyen 13 bin 903 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu.

Çiftler, proje kapsamında indirimlerden yararlanmak için e-Devlet üzerinden indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalara ilişkin detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

