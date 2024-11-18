Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Gençlerimizi Teröre Teslim Etmeyeceğiz' - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Gençlerimizi Teröre Teslim Etmeyeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: \'Gençlerimizi Teröre Teslim Etmeyeceğiz\'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da yaptığı açıklamada 'Gençlerimizi teröre teslim etmeyeceğiz' dedi. Spor tesislerinin önemine vurgu yapan Bakan Bak, 2 milyar liralık yatırımların açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Gençlerin spor yapmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını hedeflediklerini ifade etti. Yeni çok amaçlı spor salonunun gençler için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

18.11.2024 15:47
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz. Terörle mücadelede hükümetimiz önemli işler yapıyor. Gençlere sporun iyileştirici, birleştirici gücünü, sporun onlara katacağı özgüveni sağlayacak böyle tesisleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Van'da Çok Amaçlı Spor Salonu Toplu Açılış Töreni'nin ardından Valiliği ziyaret eden Bak, Vali Ozan Balcı'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Bak, daha sonra Yalımerez Mahallesi'nde yapımı devam eden 2 bin kişilik spor salonu inşaat alanını gezdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bak, Van'da bugün yaklaşık 2 milyar liralık yatırımların açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İncelemelerde bulunduğu tesisin tamamlanması konusunda gerekli talimatları verdiğini belirten bak, "Burada başlanmış olan bir yatırım var. O yatırım da yüzde 25 seviyelerinde. Bunu da biz tamamlayacağız. En kısa zamanda ihaleye çıkacağız. Burası gençlerimizin spor yapmaları için çok amaçlı bir salon. Basketbol ana salonuyla beraber 4 antrenman salonu var. Biz hiçbir işimizi yarım bırakmayız." diye konuştu.

"Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir spor tesisi hamlesi gerçekleştirmelerine vesile olduğunu, bu anlamda önlerini açtığını ifade eden Bak, şunları kaydetti:

"Buranın bölgemizde gençlerin ihtiyacı olan önemli bir tesis olacağına inanıyoruz. Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz. Terörle mücadelede hükümetimiz önemli işler yapıyor. Gençlere sporun iyileştirici, birleştirici gücünü, sporun onlara katacağı özgüveni sağlayacak böyle tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Her şey gençlerimiz için. Ülkenin gençlerinin spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz."

Eser siyasetine ülkenin her yerinde devam ettiklerini vurgulayan Bak, gençlere hizmet etmenin önemine dikkati çekerek "Önemli olan bu ülkenin güzel gençlerine hizmet etmek, onları güzel işlerle buluşturmak. Amacımız onları sporda da kültürde de iyi eğitmek. Bütün ailelere, dedelere, ninelere sesleniyoruz, çocuklarınızı havuzlara, spor tesislerine getirin." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'a, Vali Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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