Gençlik ve Spor Bakanı Fatma Damla Altın'ı Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Fatma Damla Altın'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Fatma Damla Altın\'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı tebrik etti. Bakan Bak, yayımladığı mesajda, Altın'ın kadınlar pentatlonda dünya şampiyonu olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti ve başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

22.02.2024 21:19  Güncelleme: 21:20
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı, yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında, " Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın'ı yürekten kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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