Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çeviriyoruz programına katıldı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çeviriyoruz programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çeviriyoruz" programına katıldı.

14.07.2024 12:32
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " 15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çeviriyoruz" programına katıldı.

Dolmabahçe Sarayı önünde başlayan organizasyonda Bakan Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve yarışmacılarla bisiklet sürdü.

Osman Aşkın Bak ve katılımcılar, Barbaros Bulvarı'nın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde programı noktaladı.

Bakan Bak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un önemine vurgu yaparak, "15 Temmuz, Türk milletinin 'Geleceğimle ilgili sadece ben karar veririm' dediği bir gün. Hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara dolan vatandaşlarımız, o gün tüm dünyaya kendisini yönetecek kişilere kendisi tarafından karar verileceğini göstermiştir. O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gençlerle yapacakları aktivitelerle 15 Temmuz'u hatırlatacaklarını belirten Osman Aşkın Bak, şu görüşleri paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başta olmak üzere birçok organizasyon gerçekleştiriyoruz. Herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Bisiklet, çevre dostu bir aktivite. 15 Temmuz, FETÖ'cü hain darbecilerin Türk milletinin yumrukları altında yok edildiği destansı bir mücadele. Şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu destansı direnişi unutmayacağız. Askerimizin ve milletimizin birbirini tamamladığını görüyoruz. Tanka yumruk atan, uçağa levye sallayan ve yüreğiyle vatanını savunan bir millet olmak gerekiyor. Türk milleti de böyle bir millet."

İsmail Hakkı Turunç: "Bundan sonra kimse darbeye teşebbüs edemeyecek"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Türkiye'de bundan sonra hiç kimsenin darbeye teşebbüs edemeyeceğini kaydetti.

Düzenleyecekleri aktivitelerle şehitleri anacaklarını ve gazileri hatırlayacaklarının altını çizen Turunç, "Halkımıza minnettarım. Böyle bir halkın ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Maalesef dünyanın birçok coğrafyasında azınlık gruplar darbeler gerçekleştirdi. 15 Temmuz'da ise böyle olmadı. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve milletimizin cesaretiyle sokaklara çıktık. Kurşun yağdıran insanlara karşı göğsümüzü siper ettik. Milyonlarca insan geleceğimiz için hayatlarını feda etme uğruna cesaret ortaya koydular. Bundan sonra hiç kimse darbeye teşebbüs edemeyecek çünkü 15 Temmuz'da yedikleri tokadın acısı hala yanaklarında sızı olarak kalmıştır. Yarışa katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu farkındalıkla bize de güç kattılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çeviriyoruz programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çeviriyoruz programına katıldı - Son Dakika
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