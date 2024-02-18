Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, gümüş madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş ve bronz madalya elde eden Osman Göçen için tebrik mesajı yayımladı. Bak, tebrik mesajında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada başarılı performans sergileyen sporcuları kutladı ve milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

18.02.2024 20:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, gümüş madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş ve bronz madalya elde eden Osman Göçen için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum. 74 kiloda gümüş madalya elde eden Soner Demirtaş ile 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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