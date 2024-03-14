Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hakan Çevik'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hindistan'da düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli para atıcı Hakan Çevik'i yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 kategorisinde altın madalya kazanan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota elde eden Hakan Çevik'i kutluyorum. Elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcumuza Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyor, Hakan Çevik'in altın madalya kazanmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Sokağı'nda minikler, renkli bir kukla gösterisiyle eğlendi. Ramazan Sokağı'ndaki etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen gösteri, miniklerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, Burkina Faso Büyükelçisi Some'ye başarılar diledi ve Türkiye'nin Afrika açılımının önemini vurguladı. Ayrıca, Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake ile Asya ile ticaret, yatırım ve kültür alanlarında işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Fatih'teki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan bazı sendikalara üye sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi, özlük hakları ve iş güvenliği talepleri dile getirildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin Devlet Su İşlerinin (DSİ) bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olduğunu belirterek, atık suların arıtılarak şehrin verimli topraklarıyla buluşacağını söyledi. Yumaklı, suyun değerinin arttığını ve her damlasının ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Açılışı yapılan tesis, 1300 futbol sahası büyüklüğünde tarım araziyi sulayacak su sağlayacak ve Afyonkarahisar'ın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak.
Erzurum'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkan Zülküf B., eşi Kadriye B. ve kızı Asude Helen B.'yi bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri morga götürüldü. Zanlı, kaçarken yakalandıktan sonra tutuklandı. Kadriye B. ve Asude Helen B.'nin cenazeleri defnedildi. Zanlının coğrafya öğretmeni olduğu ve öldürdüğü eşinin ise bir hastanede ebe olarak çalıştığı öğrenildi.
Almanya Federal Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna'ya Alman yapımı Taurus seyir füzeleri sevkiyatını talep eden önerge, 690 milletvekilinden 495'inin aleyhte oy kullanmasıyla reddedildi. Almanya Başbakanı Scholz, füzelerin sevkiyatına karşı olduğunu belirtmişti.
Kocaeli'de bir iş yerinden nakit para ve bağış kumbarasını çalan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mart'ta İzmit'teki bir iş yerinden 4 bin 500 lira para ile SMA hastası çocuk için bağış toplanan kumbaranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen B.G. ile yaşı küçük yabancı uyruklu H.S. Gölcük'te gözaltına alındı. Şüphelilerden B.G'nin 5, H.S'nin de 181 farklı suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, eşi Seda Başer ile birlikte Servergazi Pazar Yeri'nde pazar alışverişi yaparak projelerini anlattı.
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