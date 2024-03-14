Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hakan Çevik'i Tebrik Etti

Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi Açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin Devlet Su İşlerinin (DSİ) bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olduğunu belirterek, atık suların arıtılarak şehrin verimli topraklarıyla buluşacağını söyledi. Yumaklı, suyun değerinin arttığını ve her damlasının ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Açılışı yapılan tesis, 1300 futbol sahası büyüklüğünde tarım araziyi sulayacak su sağlayacak ve Afyonkarahisar'ın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak.