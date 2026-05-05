Gençlik Yüksek Lisans Programı Tanıtıldı

05.05.2026 20:05
Marmara Üniversitesi'nde, Türkiye Ulusal Ajansı ile işbirliğiyle gençlik yüksek lisans programı tanıtıldı.

Türkiye Ulusal Ajansının katkılarıyla hayata geçirilen "Gençlik Çalışması Yüksek Lisans Programı"nın tanıtımı Marmara Üniversitesi'nde (MÜ) yapıldı.

Üniversitenin açıklamasına göre, MÜ ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında söz konusu program kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik çalışmaları alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilere yönelik akademik ve uygulamalı imkanların artırılmasını hedefleyen protokol kapsamında 30 Nisan'da Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda tanıtım programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, burada yaptığı konuşmada, gençlik çalışmaları alanında yürütülecek işbirliğinin önemini belirterek, lisansüstü eğitimin bu alana sağlayacağı katkıları anlattı.

Protokolün gençlik alanında güçlü ve etkili sonuçlar doğurabilecek stratejik bir adım olduğunu belirten Okur, Türkiye'nin dünya dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde bulunduğunu, bu süreçte en kritik unsurun nitelikli insan kaynağı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Okur, üniversite ile Türkiye Ulusal Ajansı arasındaki işbirliğinin, kısa sürede somut ve etkili çıktılar üretebilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, bu yüksek lisans programının, gençlik çalışmalarına bilimsel ve kurumsal katkı sunup, ülkenin geleceğine hizmet edecek bireyler yetiştireceğini ifade etti.

Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sunacak

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise programın gençlik alanında kurumsallaşma ve akademik derinlik açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin "Erasmus+" ve "Avrupa Dayanışma Programı" gibi projelerle her yıl yaklaşık 60 bin gence ulaştığını aktaran Astarcı, bu işbirliğinin gençlik çalışmalarını bilimsel zeminde daha da güçlendireceğini kaydetti.

Astarcı, dünyada değişen dengelere dikkati çekerek, gençlerin küresel rekabete hazırlanmasının kritik önem taşıdığını, bu programın da nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sunacağını vurguladı.

Finlandiya ve Malta gibi ülkelerdeki örnek uygulamaların incelendiğinin altını çizen Astarcı, Türkiye'de hayata geçirilecek yüksek lisans programının gençlik politikalarına yön verecek nitelikte bir stratejik çalışma olduğunu dile getirdi.

Akademisyenler, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katıldığı program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

