Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşıyla bölgesel konuları görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Al-Mannai ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.