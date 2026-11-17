Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özbekistan'da Savunma Bakanı Tümgeneral Batır Kudrathocayev ile bir araya geldi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kudrathocayev, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu başkent Taşkent'te kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma alanındaki işbirliğinin mevcut durumu, bugüne kadar elde edilen sonuçlar ve geleceğe yönelik öncelikler ele alındı.

Taraflar, mevcut işbirliği potansiyelinin etkin kullanılması, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Bayraktaroğlu, ata yurdu Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterilen sıcak misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Bayraktaroğlu, Özbekistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin İminov ile de bir araya geldi.

Ziyareti kapsamında Özbekistan Askeri Güvenlik ve Savunma Üniversitesini de ziyaret eden Bayraktaroğlu, Rektör Yardımcısı Tümgeneral Farhodjon Şermatov'dan kurumun faaliyetleri ve görevleri hakkında bilgi aldı.

Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, üniversitede askeri personelin yetiştirilmesi için oluşturulan imkanları, eğitim altyapısını ve faaliyetlerini inceledi.