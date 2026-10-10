Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşıyla telefonda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Na'san ile telefon görüşmesi yaptı. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da bu görüşmede ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Na'san ile telefon görüşmesi yaptı.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral El-Na'san ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA
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