Genelkurmay Başkanı MKE\'yi Ziyaret Etti

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak'ın MKE Genel Müdürü Keleş'i ziyaret ettiği ve İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.