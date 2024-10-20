Georgia'da Feribot İskelesi Çöktü: 7 Ölü

Güncel

NEW YORK, 20 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Georgia eyaletindeki Sapelo Adası'nda bir feribot iskelesinin kısmen çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi günü yerel basının bildirdiğine göre, bir feribotun çarpması sonucu iskele çöktü ve bu sırada bir kutlama için iskelede toplanmış olan insanlar denize düştü.

Georgia Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözcüsü Tyler Jones, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve yetkililerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Georgia'nın McIntosh County bölgesinde yer alan ve devlet koruması altındaki Sapelo Adası'na sadece tekneyle ulaşılabiliyor.