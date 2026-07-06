Gercüş'te Çeltik Ekimi Başladı - Son Dakika
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Gercüş'te Çeltik Ekimi Başladı

Gercüş\'te Çeltik Ekimi Başladı
06.07.2026 11:52
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Gercüş'te çiftçiler, buğday hasadının ardından çeltik ekimine imece usulüyle devam ediyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde hasat edilen buğday tarlalarına ikinci ürün çeltik ekimi mesaisi sürüyor.

Gönüllü köyünde yaşayan çiftçiler, buğday hasadı yaptıkları ve su temin edebildikleri tarlalarını, imece usulüyle çeltik ekimine hazır hale getiriyor.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, geleneksel yöntemlerle hazırladıkları zeminleri suyla doldurduktan sonra buralara çeltik ekimi yapıyor.

Çiftçilerden Mehmet Aydın, AA muhabirine, buğday hasadının ardından yaklaşık 2 dekar arazisine pirinç ekimi yaptığını söyledi.

Çocukluğundan beri pirinç yetiştirdiğini ifade eden Aydın, bu işi diğer çiftçilerle yardımlaşarak yaptıklarını belirtti.

Arazilerinin engebeli olmasından kaynaklı geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını anlatan Aydın, "Bizim işimiz çok zahmetli, el emeği göz nuru." dedi.

Hasan Yılmaz da çeltik ekiminin zor ve zahmetli olduğuna işaret etti.

Ürettikleri çeltikle haneleri için gelir elde ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Akrabalarla ve köylülerle beraber yardımlaşarak çalışıyoruz. Sıcaktan etkilenmemek için sabah namazını kılıp bahçeye geliyoruz, çünkü sıcak oldu mu iş yapılmıyor. Yaklaşık bir ay böyle iş devam ediyor. Hasat da eylül-ekim aylarında başlıyor."

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Çeltik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gercüş'te Çeltik Ekimi Başladı - Son Dakika

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