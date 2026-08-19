Gercüş'te Safran Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Gercüş'te Safran Üretimi Artıyor

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Mehmet Salih Demir, safran ekimini 10m²'den 800m²'ye çıkararak fıstıktan 10 kat gelir elde etti.

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde çiftçilik yapan Mehmet Salih Demir, internette görüp merak ettiği safranı 10 metrekarelik alanda denedi. İlk yıl başarılı sonuç alan Demir, bu yıl üretim alanını 800 metrekareye çıkardı. Demir, safranın fıstığa göre 10 kat daha fazla gelir getirdiğini söyledi.

İlçede çiftçilik yapan Mehmet Salih Demir, mevcut fıstık ve üzüm bahçesindeki boş alanları değerlendirmek için safran ekimine başladı. İlk denemesinde beklediğinin üzerinde verim alan Demir, bunun üzerine üretim alanını genişletti. Demir, gelecek yıllarda diğer arazilerine de safran ekmeyi planladığını belirtti.

'BU KADAR VERİM BEKLEMİYORDUM'

Mehmet Salih Demir, safran fikrinin internette gördüğü bitkiyi merak etmesiyle ortaya çıktığını belirterek, "Birazını ektim. Sonra da bu safran çiçeği güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir çiçekler verdi, güzel bir verim aldım. Yani beklemiyordum o kadar vereceğini. Düşüncesiyle gelecek sene ben tarlayı bütünüyle ekeceğim düşündüm. ve bu sene de karar verdim tabii ki. Bir tarlamı bütün olarak ben ektim. İnşallah gelecek sene bütün diğer arazilerimi ekmeye başlayacağım. Bu şekilde devam edeceğim inşallah. Gercüş'te bir ilk olarak ben yapıyorum bu safranla ilgili tarımı" diye konuştu.

'ÇOK ZAHMETSİZ VE AZ SU İSTEYEN BİTKİDİR'

Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kenan Atalay ile ziraat mühendisleri de Poyraz köyünü ziyaret ederek safran üretimi yapılan arazide incelemelerde bulundu. Atalay, alternatif ürün yetiştiriciliği yapan üreticilere teknik destek sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Köyümüzde fıstık bağlarının arasında safran bitkisini entegre etmiş bir çiftçimizin safran ekimini gerçekleştiriyoruz. Safran dünyanın en pahalı baharatı olarak geçer. Çok zahmetsiz ve az su isteyen bir bitkidir. Getirisi yüksek, işçiliği de çok azdır. Sayın bakanımızın da belirttiği gibi 'Ekmedik bir karış toprak kalmasın' düsturuyla burada hem fıstıklarımızın hem de bağlarımızın arasında safran ekimini gerçekleştirerek birim alandan en yüksek verimi almayı hedefliyoruz. Gercüş Kaymakamımız Sayın Mehmet Zahid Uzun ve İl Tarım Müdürümüz Necdet Bey'in de bilgisi dahilinde, böyle katma değeri yüksek ürünlerin gelişmesi için bizler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize gerekli desteği ve katkıyı sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: DHA

Mehmet Salih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gercüş'te Safran Üretimi Artıyor - Son Dakika

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