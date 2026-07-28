Gerede'de Apartman Çatısında Yangın
Bolu'nun Gerede ilçesindeki apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kitirler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında binanın çatı kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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