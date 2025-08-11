Gerenlik Koyu'nda Orman Parkı İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
Gerenlik Koyu'nda Orman Parkı İhaleye Çıkıyor

Gerenlik Koyu\'nda Orman Parkı İhaleye Çıkıyor
11.08.2025 13:21
Kaş'taki Gerenlik Koyu'nda yapılaşma izni verilen 'Konaklamasız Orman Parkı' ihalesi yenileniyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekarelik orman arazisinde, 1190 metrekare alanda yapılaşma izni verilen 'Konaklamasız Orman Parkı' için iptal edilen ihale yeniden açılıyor.

Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu bölgedeki Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkisinde bulunan 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin 700 metrekare orman arazisinin, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'nce nisan ayında 'Gelemiş Konaklamasız Orman Parkı' adı altında ihale edileceği duyuruldu. İhale dosyasına göre; lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma da ihale dosyasında öngörüldü.

Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Şubat 2018'de 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilen Gerenlik Koyu'nun ihale dosyasında kurum ve kuruluşlara ait görüşlerde; Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, bölgede kanalizasyon hattı ve içme suyu tesisinin bulunmadığı, ASAT tarafından içme suyu ihtiyacının karşılanamayacağı, bölgede altyapı olmadığı için Gerenlik Koyu'nun da bulunduğu alanda orman parkı adıyla plaj işletmesi açılması durumunda deniz suyunun da kısa sürede kirleneceği vurgulandı. 30 Nisan'daki ihale, dosyadaki evrak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edildi.

İKİNCİ İHALENİN DUYURUSU YAPILDI

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, yeni bir ihale duyurusu daha yaptı. Gelemiş Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının 77 bin 700 hektar alanın 20 yıllığına yıllık 2,5 milyon TL tahmini bedelle 22 Ağustos 2025 günü saat 11.00'de Antalya Orman Bölge Müdürlüğü misafirhanesi Fenike salonunda ihale edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.