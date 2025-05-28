Geri Dönüşüm Sergisi Şebinkarahisar\'da

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "Yaşam Becerileri Projesi" kapsamında öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı ürünler sergilendi.

Tarihi Taşhan'da organize edilen sergide, ilk ve ortaokul öğrencilerinin sıfır atık, enerji tasarrufu, kaynakların etkili kullanımı ve yaratıcılık konularındaki çalışmaları ile kültürel değer taşıyan eşyalar yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Tuncer, sergideki kültürel öğelerin tarihi Taşhan ile daha da anlam kazandığını belirterek, unutulmaya yüz tutan meslekleri öğrencilere anlattıklarını söyledi.

Sergideki geri dönüşüm ürünlerinin kullanıma kazandırılmasının önemini vurgulayan Tuncer, emeği geçenlere teşekkür etti.