Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Tarım Komisyonu Üyeliğine Seçildi - Son Dakika
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Tarım Komisyonu Üyeliğine Seçildi

27.05.2025 12:14
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısında tarım komisyonu üyeliğine seçildi. Zencirci, tarımsal kalkınmaya katkı sunacak verimli çalışmalar gerçekleştirmek için çok çalışacaklarını ifade etti.

(AYDIN)- Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısında tarım komisyonu üyeliğine seçildi. Üye belediyelere teşekkür eden Zencirci, "Tarımsal kalkınmaya katkı sunacak verimli çalışmalar gerçekleştirmek için çok çalışacağız" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldı. Belediye meclis üyeleri İsmail Çelik ve Özgür Türk ile toplantıya katılan Zencirci, yapılan oylama sonucunda tarım komisyonu üyeliğine seçildi. Hafta sonu Balıkesir'de gerçekleşen Çevreci Belediyeler Birliği toplantısı komisyon seçimlerinde de yine tarım komisyonuna seçilen Zencirci, birliklerin tarım politikalarında etkin rol alacak.

"Elimizden gelenin fazlasını yapmak için çok çalışacağız"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zencirci, üye belediyelere teşekkür ederek, "Tarımsal kalkınmaya katkı sunacak verimli çalışmalar gerçekleştirmek için çok çalışacağız" dedi.

Çiftçi ve üreticilerin yaşadığı sorunların toplumun doğrudan varlığını tehdit ettiğini vurgulan Zencirci, "Eğer üretmezsek ne fiyatı kontrol edebilir, ne de yiyecek bir lokma bulabiliriz. Neye sahipsek üreticimizin emeği, çiftçimizin alınteri sayesindedir. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Çevreci Belediyeler Birliğinin hedeflediği, kırsal kalkınmaya yönelik üretilecek sürdürülebilir projeler ve uygulanacak kalıcı yatırımlar çerçevesinde tarım politikalarında aktif olarak yer alacak, elimizden gelenin fazlasını yapmak için çok çalışacağız. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Tarım Komisyonu Üyeliğine Seçildi - Son Dakika

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