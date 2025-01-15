Germencik'te Hırsızlık Kamerada! - Son Dakika
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Germencik'te Hırsızlık Kamerada!

Aydın'da güvenlik kamerası hırsızlık anını kaydetti, şüpheli yakalandı.

15.01.2025 22:46
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin evin önündeki traktör römorkunu çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde İ.Ş'nin evinin önünden traktör römorkunun çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli M.Y'yi yakaladı.

Boş araziye terk edilmiş halde bulunan römork, sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelin traktöre bağladığı römorku götürdüğü anlar yer alıyor.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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