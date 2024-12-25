Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Hıdırbeyli- Çamköy kara yolunda M.Ö'nün (70) kullandığı 35 HML 19 plakalı otomobil, karşı yöne geçerek K.K. (52) yönetimindeki 09 P 0059 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü M.Ö ile yolcu konumundaki H.Ö. (63) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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