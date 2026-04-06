Gersan Elektrik, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu Açıkladı

06.04.2026 17:31
Gersan Elektrik, pay sahiplerinin haklarını kolaylaştırmak için güncel bilgiler sunduğunu ve azlık haklarına önem verdiğini duyurdu. Raporda, insan kaynakları politikaları, yönetim kurulu aktiviteleri ve iyileştirme çalışmaları hakkında detaylar paylaşıldı.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş., 4 Nisan 2024 tarihinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu yayımladı. Raporda, pay sahipleri haklarının kullanımını kolaylaştırmak için bilgilerin güncel olarak internet sitesinde sunulduğu, genel kurul gündemlerinin açık şekilde ifade edildiği ve oy haklarında kısıtlama bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, azlık haklarına azami özen gösterildiği ve kar dağıtım politikasının şeffaf bir şekilde açıklandığı belirtildi.

Menfaat sahipleri politikaları kapsamında, hakların korunduğu, etik ihlalleri bildirme mekanizmalarının oluşturulduğu ve çıkar çatışmalarının dengeli ele alındığı ifade edildi. İnsan kaynakları politikasında, fırsat eşitliği sağlayan istihdam, eğitimler ve güvenli çalışma ortamı gibi konulara değinildi. Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde ise kalite standartlarına bağlılık ve gizlilik kontrolleri öne çıkarıldı.

Yönetim kurulu faaliyetlerinde, strateji ve risk yönetiminin etkin şekilde uygulandığı, iç kontrol sisteminin oluşturulduğu ve yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı görevlerinin ayrıldığı kaydedildi. Ancak, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almasının sınırlandırılmadığı, kadın üye oranı için politika oluşturulmadığı halde oranın %25 olduğu ve yönetim kurulu performans değerlendirmesinde özel çalışma yürütülmediği gibi kısmi uyum veya muafiyet durumları da raporda yer aldı. Şirket, bu alanlarda iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
Advertisement
