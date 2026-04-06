Gersan Elektrik, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu Açıkladı

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş., 4 Nisan 2024 tarihinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu yayımladı. Raporda, pay sahipleri haklarının kullanımını kolaylaştırmak için bilgilerin güncel olarak internet sitesinde sunulduğu, genel kurul gündemlerinin açık şekilde ifade edildiği ve oy haklarında kısıtlama bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, azlık haklarına azami özen gösterildiği ve kar dağıtım politikasının şeffaf bir şekilde açıklandığı belirtildi.

Menfaat sahipleri politikaları kapsamında, hakların korunduğu, etik ihlalleri bildirme mekanizmalarının oluşturulduğu ve çıkar çatışmalarının dengeli ele alındığı ifade edildi. İnsan kaynakları politikasında, fırsat eşitliği sağlayan istihdam, eğitimler ve güvenli çalışma ortamı gibi konulara değinildi. Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde ise kalite standartlarına bağlılık ve gizlilik kontrolleri öne çıkarıldı.

Yönetim kurulu faaliyetlerinde, strateji ve risk yönetiminin etkin şekilde uygulandığı, iç kontrol sisteminin oluşturulduğu ve yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı görevlerinin ayrıldığı kaydedildi. Ancak, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almasının sınırlandırılmadığı, kadın üye oranı için politika oluşturulmadığı halde oranın %25 olduğu ve yönetim kurulu performans değerlendirmesinde özel çalışma yürütülmediği gibi kısmi uyum veya muafiyet durumları da raporda yer aldı. Şirket, bu alanlarda iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.