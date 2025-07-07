Gerze'de Aşure İkramı

Sinop'un Gerze ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Gerze Belediyesince Zeytinlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Yıldız Büyüker ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belovacıklı, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, muharrem ayının paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olduğunu söyledi.

Geleneği yaşatarak vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Belovacıklı, katılımcılara teşekkür etti.