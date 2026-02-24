Gerze'de Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gerze'de Muhtarlar Toplantısı

Gerze\'de Muhtarlar Toplantısı
24.02.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Özarslan, muhtarlarla ihtiyaçları ve talepleri değerlendirdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ve muhtarlar katıldı.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devletin gözü kulağı olduğunu söyledi.

Muhtarların önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ilçelerimizde muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantısında köylerimizin ihtiyaçlarını belirlemek üzere sizlerin taleplerini dinlemiş ve not almıştık. Bugün ise o toplantıda dile getirilen taleplerin ne kadarını hayata geçirdiğimizi değerlendirmek için yeniden bir araya geldik. Gerçekleştirilen çalışmalarla hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından 2025 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek, muhtarların talep ve önerileri ele alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerze'de Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:51:41. #7.11#
SON DAKİKA: Gerze'de Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.