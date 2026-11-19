GESTAŞ, hava koşulları nedeniyle Gökçeada hattında yarın iki seferi iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak iki feribot seferini iptal etti. Kabatepe'den 13.00 ve Gökçeada'dan 11.00 seferlerinin iptal edildiği, diğer tüm seferlerin planlandığı gibi yapılacağı belirtildi.
GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak iki feribot seferini iptal etti.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00'te, Gökçeada'dan saat 11.00'de yapılacak seferlerin, olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer tüm seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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