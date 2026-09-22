Geyve'de ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı, gözaltına alındı; yaralıda hayati tehlike var - Son Dakika
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Geyve'de ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı, gözaltına alındı; yaralıda hayati tehlike var

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, Camikebir Mahallesi Belediye Sokak'taki kavşakta 79 yaşındaki yayaya çarptı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunurken, ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Camikebir Mahallesi Belediye Sokak'taki kavşakta A.P. (17) idaresindeki kamyonet, yaya Y.G'ye (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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