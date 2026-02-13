Gezani Siklonu: Madagaskar'da 40 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gezani Siklonu: Madagaskar'da 40 Ölü

13.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madagaskar'da Gezani Tropikal Siklonu nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti, 270 bin konut hasar gördü.

Madagaskar'ın doğusunda etkili olan Gezani Tropikal Siklonu'nun neden olduğu yıkımda yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a çıktı.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gezani Tropikal Siklonu'nun, en az 23 ilçeyi kapsayan 5 bölgede geniş çaplı hasara neden olduğu ve doğu kıyısındaki Toamasina kentinin en çok etkilenen bölgeler arasında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gezani Tropikal Siklonu'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği, 427 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Siklonun etkisiyle rüzgar hızının yer yer saatte 250 kilometreyi aştığı kaydedilen açıklamada, bu durumun çok sayıda binanın çökmesine, ağaçların devrilmesine ve elektrik ile iletişim altyapısında ciddi kesintilere yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, ölümlerin büyük bölümünün bina çökmesi ve şiddetli hava koşullarına bağlı kazalar sonucu meydana geldiği, binlerce kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığı ve acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Afet nedeniyle tahminen yaklaşık 270 bin konutun hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı, binlerce ailenin evsiz kaldığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda okul, sağlık tesisi ve kamu binasının da kullanılamaz hale geldiği bilgisine yer verildi.

Yerinden edilenlerin sayısının artmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, etkilenen bölgelerde barınma, gıda ve içme suyu ihtiyacının ciddi boyutlara ulaştığı kaydedildi.

Ulusal afet durumu ilan eden Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina, yaptığı açıklamada, uluslararası topluma destek çağrısında bulunarak, "Toplumumuz tarihi bir yıkımla karşı karşıya ve uluslararası dayanışma kritik önem taşıyor." dedi.

Yetkililer, afet bölgelerinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü ancak olumsuz hava koşullarının erişimi zorlaştırdığını ifade etti.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) ve çeşitli uluslararası kuruluşlar, acil yardım sağlamak üzere bölgeye ekip ve kaynak gönderdi.

Yetkililer, Gezani'nin, Madagaskar'da iki haftadan kısa süre önce 14 kişinin ölümüne yol açan Fytia Tropikal Siklonu'nun ardından ülkeyi vuran ikinci büyük fırtına olduğuna dikkati çekti.

Kasırga sezonunun genellikle kasım-mart aylarında yoğunlaştığı Madagaskar'da, bu dönemde ağır kayıplar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Madagaskar, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezani Siklonu: Madagaskar'da 40 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü

15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:46:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Gezani Siklonu: Madagaskar'da 40 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.