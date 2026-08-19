Gezgin Arıcılar Aksaray'da Doğal Bal Üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gezgin Arıcılar Aksaray'da Doğal Bal Üretiyor

Gezgin Arıcılar Aksaray\'da Doğal Bal Üretiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'den Aksaray'a gelen arıcılar, doğal bal üretimi için zorlu koşullarda çalışıyor.

Mersin'den Aksaray'ın Eskil ilçesine gelen gezgin arıcılar, farklı bitkilerin bulunduğu alanlarda hem zorlu çalışma koşullarına göğüs geriyor hem de sezon boyunca bal üretimi için yoğun mesai harcıyor.

Aksaray'ın Kökez köyündeki yaklaşık 450 kovanı bitki çeşitliliğinin yoğun olduğu alanlara yerleştiren üreticiler, kanola ve ayçiçeği tarlaları ile kır dikeni bulunan arazilerde doğal bal elde etmek için çaba gösteriyor.

Üreticilerden Mehmet Balcı, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır Aksaray'a geldiklerini, bölge halkının kendilerine sağladığı kolaylıklardan çok memnun kaldıklarını söyledi.

Gezgin arıcılık rotalarının Mersin Erdemli'den başlayıp Aksaray'a uzandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Arılarımız için çok uygun alanlar gösterildi. Burada önce kanola ve diken bitkilerinde, ardından ayçiçeği tarlalarında üretim yapıyoruz. Tamamen doğal bal üretiyoruz. Sezonda yaklaşık 3 ton süzme bal ve 1 ton petek balı elde ettik. Başka bir bölgede bu verimi yakalayamamıştık. Eylül ortasına kadar buradayız, sonra Erdemli'ye döneceğiz."

"Bizim ürünlerimizde kesinlikle şeker yok, tamamen doğal"

Ahmet Karakaya da ekip arkadaşlarıyla 450 kovandan süzme, petek ve karakovan balı elde ettiklerini dile getirdi.

Karakaya, "Piyasada glikoz ve şeker katkılı ucuz bal da satılıyor. Bizim ürünlerimizde kesinlikle şeker yok, tamamen doğal. Günlük 150-200 arı sokmasına maruz kalıyoruz ama vücudumuz alıştı. Zorluğuna rağmen işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.

"Arılarımız ilkbaharda şeker takviyesine ihtiyaç duymadan üretebiliyor"

Niğde'de öğretmenlik yapan Süleyman Balcı da yaz tatilinde babasının yanında arıcılıkla uğraştığını söyledi.

Bölgenin bitki örtüsü bakımından arıcılığa çok uygun olduğunu vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Erdemli'de baharı geçirdikten sonra buraya geliyoruz. Arılarımız ilkbaharda şeker takviyesine ihtiyaç duymadan üretebiliyor. Sezon boyunca üç sağım yapıyoruz."

Balcı, her bir tenekeye net 26 kilogram bal doldurduklarını belirterek, "Eylülde arılarımızı keçiboynuzu çiçeğinden faydalanmaları ve kışa hazırlanmaları için tekrar Mersin'e götürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ahmet Karakaya, Aksaray, Ekonomi, Mersin, Güncel, Eskil, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezgin Arıcılar Aksaray'da Doğal Bal Üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu

11:57
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:26:00. #7.13#
SON DAKİKA: Gezgin Arıcılar Aksaray'da Doğal Bal Üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.