Gezi Parkı Davası Tutuklusu Tayfun Kahraman'dan Sandığa Gitme Çağrısı - Son Dakika
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Gezi Parkı Davası Tutuklusu Tayfun Kahraman'dan Sandığa Gitme Çağrısı

Gezi Parkı Davası Tutuklusu Tayfun Kahraman\'dan Sandığa Gitme Çağrısı

Gezi Parkı davasından cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, pazar günü yapılacak yerel seçim için sandığa gitme çağrısı yaptı. Kahraman, oy kullanmayı düşünmeyen kişileri ikna etmek ve engelli olanları sandığa götürmek için çağrıda bulundu. Kendisinin yerine kullanılan her oy hakkını ödeyeceğini belirten Kahraman, İstanbul'u savunmaya devam edeceğini vurguladı.

28.03.2024 16:24  Güncelleme: 16:27
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Gezi Parkı davasından cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, pazar günü yapılacak yerel seçim için "Benim yerime de oy kullanın arkadaşlar. Oy kullanmayı düşünmeyen bir komşunuzu benim yerime oy kullanmaya ikna edin. Hasta ya da engelli olduğu için sandığa gidemeyen bir kişiyi benim yerime arabanızla sandığa götürün. Ben her koşulda İstanbul'u savunmaya, kendimiz ve geleceğimiz için düşünmeye ve üretmeye devam edeceğim. Yerime kullanılan her oyun hakkını ödeyeceğim" dedi.

Gezi Parkı davası kapsamında Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, pazar günü yapılacak seçimler için sandığa gitme çağrısı yaptı. Kahraman, önceki oy verme fotoğraflarından biri ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere hukuksuz ve delilsiz bir yargılama sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırıldım ve herkesin doğuştan sahip olduğu en temel bazı haklardan mahrumum. Bunlara oy vermek de dahil. Hayatımda ilk defa bir seçimde, seçmen değilim. Bir sebepten sandığa gitmeyi düşünmeyen; neyi değiştirecek ki diyen ama hukuktan, hakkaniyetten yana, vicdan sahibi herkese bir çağrım var. Benim yerime de oy kullanın arkadaşlar. Oy kullanmayı düşünmeyen bir komşunuzu benim yerime oy kullanmaya ikna edin. Hasta ya da engelli olduğu için sandığa gidemeyen bir kişiyi benim yerime arabanızla sandığa götürün. Ben her koşulda İstanbul'u savunmaya, kendimiz ve geleceğimiz için düşünmeye ve üretmeye devam edeceğim. Yerime kullanılan her oyun hakkını ödeyeceğim. Söz. Tam Yol İleri."

Kaynak: ANKA

Tayfun Kahraman, İstanbul, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi Parkı Davası Tutuklusu Tayfun Kahraman'dan Sandığa Gitme Çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gezi Parkı Davası Tutuklusu Tayfun Kahraman'dan Sandığa Gitme Çağrısı - Son Dakika
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