Gıda Düzenlemesi Tartışmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gıda Düzenlemesi Tartışmalı

21.05.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, gıda ürünlerindeki yeni düzenlemenin sağlık için riskli olduğunu belirtti.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda ürünlerinde son kullanma tarihi dışında tavsiye edilen tüketim tarihiyle ilgili yapılan düzenlemenin "çok riskli, sorunlu ve ileride telafisi olmayacak problemler yaratabileceğini" söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni gıda düzenlemeleri gündeme taşıdı. Gürer, yeni geliştirilen gıdaların piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları belirleyen Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile Uygulama Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Gürer, "Son tüketim tarihi dışında tavsiye edilen tüketim tarihi ambalajlarda yer alıyordu. Tavsiye edilen tüketim tarihiyle ilgili yeni düzenleme ile esnetilmeye gidildi. Özünde gıda, insan sağlığı açısından çok önemli ve bu anlamda sicili de bozuk bir ülkeyiz. Özellikle Avrupa Birliği'ne gönderilen ürünlerde önemli ölçüde geri bildirim ülkemizde gerçekleşiyor. Bunun için alınması gereken, yapılması gereken önlemler varken tavsiye edilen tüketim tarihinde uzatmaya gidilmesi beraberinde yeni risklere de yol açıyor" dedi.

"OLUMSUZLUKLARI KİM DENETLEYECEK?"

"Bu kez de son kullanma tarihi dışında tavsiye edilen tüketim tarihiyle ilgili bir düzenleme gerçekleşiyor. Çok riskli, sorunlu ve ileride telafisi olmayacak problemler yaratabilecek bir durum" diyen Gürer, şöyle konuştu:"

"Taklit ve tağşiş ile ilgili yapılan kontrollerde ortaya çıkanların teşhir edildiği bir süreçte, alınan bu kararla, ürünün raf ömrü sona erdiği halde bunun süresini uzatmanın birden fazla sorun yaratacağını ifade etmek istiyorum. Örneğin, plastik kaba konan bir yağ, güneş ışığıyla buluştuğunda ortaya çıkabilecek peroksit değeri ve onun kullanım süreci içinde dahi dönüşmesinin olumsuzluğunu kim takip edecek? Denetim elemanları, 750 binin üzerindeki işletme için 7 bin 500 kişiyle sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları kim gözleyecek? Bir yerde fiyatını daha uygun tutarak yoksul, dar gelirli, emekli gibi kesimlere, parası olanın yemediği ürünleri yemenin yolunu açmak ne kadar doğru bir yöntem? O ürünün içeriği ile ilgili tavsiye edilen tüketim tarihi belirlenmişse demek ki ondan sonra bir risk var. Bu riske rağmen bunu uzatarak insanların sağlığını da risk altına atabilecek olumsuzluklara kapı aralanacak."

"BU KONUDA AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEM"

Gürer, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. O videoyu da CHP'den 20'ye yakın milletvekili de sosyal medyasında paylaştı. Bazı iddialar var. İşte paylaşan vekiller ve paylaşmayan vekiller arasında CHP bölünüyor mu iddiaları var. Kemal Bey'in açıklamaları bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şimdi ben toplumsal sorunlarla ilgili bir milletvekiliyim. İşçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, engellinin, dar gelirlinin problemleriyle ilgili soru sorarsanız mutlu olurum. Parti içi konular, partinin kurullarında ve konuşulması gereken yerlerde konuşulur. Bu konuda burada açıklama yapmak istemem. Ben hakim değilim, savcı değilim. Parti kurullarında görevim yok. Ben partiliyim. CHP'de doğdum, CHP'de büyüdüm. CHP bizim için özel anlamıyla, değeriyle, kamucu ve planlı yapısıyla ülkenin geleceğini doğru şekillendiren bir dokudur. Bu tarafındayım ben işin."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Düzenlemesi Tartışmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
13:18
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
13:11
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:57:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Gıda Düzenlemesi Tartışmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.